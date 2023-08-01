Люди выпрыгивали из окон горящего дома в Алматы

Пожар произошёл в 16-этажном доме №54 в микрорайоне Аккент. В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что вызов поступил в 17:10 первого августа.

— По лестничному маршу эвакуировали 200 человек, посредством выдвижной лестницы и трёх автолестниц спасли 80 человек, — информировали в ведомстве.

50 спасателей ликвидировали пожар в 18:46. Площадь горения не уточняется.

Позже стало известно, что горели электрические кабели с первого по последний этажи. В департаменте отметили, что тушение осложнялось из-за заставленных автомобилей.

Тем временем в сети распространяются видео с места пожара. Жители выпрыгивали из окон, их ловили соседи. По кадрам сложно понять, на матрас или ковёр.