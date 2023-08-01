В селе Рубежинское жителей созвали на собрание по ономастике. Они сразу предположили, что им предложат переименовать посёлок.

По их словам, название не менялось с основания посёлка, а ему уже 446 лет. Жители считают, что возможное переименование ничего не даст — в Рубежинском нет дорог, воды и детских площадок.

Фото Медета Медресова

— Мы хотим, чтобы осталось историческое название. За тридцать лет здесь не было ничего построено, одна детская площадка, и то недостроенная. Воду проводить хотели, раскопали всё. А когда время пришло, сказали, воды не будет, но деньги то потратили. Каждый год асфальт обещают нам, — говорит Виктор Анюточкин.

Жительница села Рубежинское

Историк Виктор Милехин рассказал, что название села упоминалось в свидетельствах английского путешественника, а также в книгах Оренбургского историка.

— Самая первая причина отказа — это никакой пользы не принесет. В нашем селе очень много других проблем, нет денег на дороги, на доведение работ по водопроводу, которые ведутся с 2020 года. Воды так и нет, хотя государственные деньги туда вложили. Чтобы привести в нормальный вид посёлок, денег нет. У нас даже площадка спортивная не по стандарту построена. Когда мы начали возмущаться, нам сказали, что финансирования не хватило. Сначала нужно привести в полный порядок посёлок, а потом уже думать про переименование. И вообще зачем это делать? Село старше Уральска. Это наша история и наших детей, — сказала Алма Калиева.

Аким Рубежинского сельского округа района Байтерек Кенжин Асылбек на собрании заявил, что люди всё неправильно поняли и никто не собирается переименовывать посёлок. Собрание организовали для «разъяснения работ по ономастике». К слову, согласно открытым данным, эти отделы в Казахстане «осуществляет контроль за качественной подготовкой предложений по наименованию, переименованию объектов».

Фото Медета Медресова

На собрании присутствовал заслуженный деятель РК Досмахамбет Кошим. Он приехал, «чтобы разъяснить жителям села, что такое ономастика». Спикер отметил, что переименования села не будет.... пока.

Фото Медета Медресова

— Государство должно работать по всем отраслям и направлениям, везде и всему уделять внимания. Это нужно для укрепления исторического самосознания, необходимо прекратить практику присвоения различными объектами имен деятелей советского периода. Ономастика — это не дело потомков или родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства. Названия менялись всегда, и название страны в том числе. У нас такие дела идут постепенно, по необходимости и учитываются национальные особенности. Вы должны знать три главных критерия. Первое, это меняются устаревшие названия, связанные с коммунистической идеологией и советским союзом. Таких улиц как Пролетарская, Октябрьская становится всё меньше. Эта эпоха ушла, у нас новое государство, политика и идеология. При союзе переименовали 90% улиц, сейчас идёт возврат исторических названий. Второе, некоторым населённым пунктам возвращаются исторические, первоначальные имена. Естественно, просто так это не делается, а проводится научная работа. Третий критерий, если дают имя какого-либо деятеля, то нужно знать, какой вклад он внес в историю государства, что он сделал для своей родины. На переименование улиц и городов не уходит много денег, это всё делается с помощью цифровизации и документы тоже менять не нужно, — сказал Досмахамбет Кошим.

Спикер заверил, что ни одно переименование не проходит без оповещения и собрания. Однако решение всё же останется за государством.