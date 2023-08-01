Инцидент произошёл 31 июля в посёлке Зачаганск. Проезжавшие мимо сотрудники специального отряда быстрого реагирования Алишер Гайсин, Сандибек Мурзагалиев и Дархан Галимов, заметили мужчину. Он, сидя на подоконнике, свесил ноги с окна четвёртого этажа.

— Один из сотрудников отвлекал внимание мужчины, вёл переговоры. Тем временем двое полицейских поднялись в квартиру, которая оказалась заперта изнутри. Тогда они поднялись к соседям этажом выше. Использовав подручные средства, спустились вниз через окно. Усомнившись в безопасности, они решили воспользоваться тросом, его стражам порядка подал молодой парень, наблюдавший с улицы, — рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Мужчину спустили вниз через окно, предварительно закрепив тросом. После к месту происшествия прибыли наряды полиции и спасатели.

О причине поступка спасённого не сообщается.