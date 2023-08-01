По данным «Казгидромета», западные регионы страны будут находится в поле повышенного давления, здесь ожидается погода без осадков.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +30..+32 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +29..+31 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +36..+38 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +35..+37 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.