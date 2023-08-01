В пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили, что с места пожара в Алматы в больницы доставили 37 человек. В их числе 26 детей и две беременные женщины. Шесть человек получили медицинскую помощь на месте, четверо отказались от госпитализации. Пострадавших доставили в шесть клиник города.
— В настоящее время в реанимации детской больницы находится четыре пациента. На данный момент пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия дежурит одна бригада скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.
Диагнозы не уточняются. Вероятнее всего, речь идёт об отравлении угарным газом, так как очевидцы сообщали о сильном задымлении. Пожар произошёл в 16-этажном доме №54 в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. С огнём боролись 50 спасателей. До приезда пожарных жители сбросили ребёнка с балкона.