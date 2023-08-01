По статистике, больше половины пострадавших при пожарах попадают в больницу с отравлением угарным газом. В первые минуты возгорания опасность несёт именно дым.
Что делать, если подъезд задымлён?
Прежде всего необходимо вызывать спасателей.
Если вы живёте недалеко от выхода и можете дышать без затруднения, попробуйте определить очаг — шахта, другая квартира, почтовый ящик, мусоропровод, вещи в подъезде. При совсем небольшом горении потушите самостоятельно.
В случае, когда задымление не сильное, но потушить пожар самостоятельно невозможно, вернитесь в квартиру. Если вы живёте на нижних этажах, намочите платок, а лучше полотенце. Закрывая им рот и нос, пробирайтесь к выходу, держась за стены.
Если задымление сильное, плотно закройте дверь. Заткните мокрыми тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия. При прибытии пожарных привлеките их внимание — откройте форточку, выйдете на балкон. Машите руками, кричите, размахивайте цветными вещами.
Не пытайтесь:
спускаться по водостоку,
прыгать из окна,
спускаться, связав простыни и занавески.
Все эти трюки «работают» в кино, но могут закончиться печально в реальной жизни.
Как определить отравление угарным газом? Признаки:
головная боль,
мышечная слабость,
головокружение,
шум в ушах,
тошнота,
сонливость,
слезоточивость газ.
Как помочь пострадавшему до приезда медиков?
вынесите человека на свежий воздух;
уложите, приподняв ноги;
освободите от тесной одежды;
если человеку холодно, укройте его;
не давайте заснуть.
Медики не советуют использовать нашатырный спирт, как это было принято ранее. Он может вызывать ожог слизистой носа.