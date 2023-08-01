По статистике, больше половины пострадавших при пожарах попадают в больницу с отравлением угарным газом. В первые минуты возгорания опасность несёт именно дым. Что делать, если подъезд задымлён? Прежде всего необходимо вызывать спасателей. Если вы живёте недалеко от выхода и можете дышать без затруднения, попробуйте определить очаг — шахта, другая квартира, почтовый ящик, мусоропровод, вещи в подъезде. При совсем небольшом горении потушите самостоятельно. В случае, когда задымление не сильное, но потушить пожар самостоятельно невозможно, вернитесь в квартиру. Если вы живёте на нижних этажах, намочите платок, а лучше полотенце. Закрывая им рот и нос, пробирайтесь к выходу, держась за стены. Если задымление сильное, плотно закройте дверь. Заткните мокрыми тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия. При прибытии пожарных привлеките их внимание — откройте форточку, выйдете на балкон. Машите руками, кричите, размахивайте цветными вещами. Не пытайтесь:
  • спускаться по водостоку,
  • прыгать из окна,
  • спускаться, связав простыни и занавески.
Все эти трюки «работают» в кино, но могут закончиться печально в реальной жизни. Как определить отравление угарным газом? Признаки:
  • головная боль,
  • мышечная слабость,
  • головокружение,
  • шум в ушах,
  • тошнота,
  • сонливость,
  • слезоточивость газ.
Как помочь пострадавшему до приезда медиков?
  • вынесите человека на свежий воздух;
  • уложите, приподняв ноги;
  • освободите от тесной одежды;
  • если человеку холодно, укройте его;
  • не давайте заснуть.
Медики не советуют использовать нашатырный спирт, как это было принято ранее. Он может вызывать ожог слизистой носа.