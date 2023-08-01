спускаться по водостоку,

прыгать из окна,

спускаться, связав простыни и занавески.

головная боль,

мышечная слабость,

головокружение,

шум в ушах,

тошнота,

сонливость,

слезоточивость газ.

вынесите человека на свежий воздух;

уложите, приподняв ноги;

освободите от тесной одежды;

если человеку холодно, укройте его;

не давайте заснуть.

По статистике, больше половины пострадавших при пожарах попадают в больницу с отравлением угарным газом. В первые минуты возгорания опасность несёт именно дым.Прежде всего необходимо вызывать спасателей. Если вы живёте недалеко от выхода и можете дышать без затруднения, попробуйте определить очаг — шахта, другая квартира, почтовый ящик, мусоропровод, вещи в подъезде. При совсем небольшом горении потушите самостоятельно. В случае, когда задымление не сильное, но потушить пожар самостоятельно невозможно, вернитесь в квартиру. Если вы живёте на нижних этажах, намочите платок, а лучше полотенце. Закрывая им рот и нос, пробирайтесь к выходу, держась за стены. Если задымление сильное, плотно закройте дверь. Заткните мокрыми тряпками дверные щели и вентиляционные отверстия. При прибытии пожарных привлеките их внимание — откройте форточку, выйдете на балкон. Машите руками, кричите, размахивайте цветными вещами. Не пытайтесь:Все эти трюки «работают» в кино, но могут закончиться печально в реальной жизни.Признаки:Медики не советуют использовать нашатырный спирт, как это было принято ранее. Он может вызывать ожог слизистой носа.