После пожара в многоэтажном доме в микрорайоне Аккент скончалась женщина.
— Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью, — сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы, без подробностей.
Пожар произошёл в 16-этажном доме №54 в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. С огнём боролись 50 спасателей. До приезда пожарных жители сбросили ребёнка с балкона. С места пожара в Алматы в больницы доставили 37 человек. Четверо детей находятся в реанимации. 