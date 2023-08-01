В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что организовано питание и ночлег для пострадавших от пожара жителей. Их разместили в гостинице и спортзале лицея №178. Служба спасения обеспечит людей матрасами и раскладушками.
— Под председательством акима района создан оперативный штаб. Управление полиции организовало дежурство сотрудников для обеспечение безопасности и сохранности имущества пострадавших, — информировали в ведомстве.
Застройщик обязался восстановить повреждённые квартиры. Для пострадавших организовали горячую линию: 8 (707) 187-25-07, 398-98-20. Пожар произошёл в 16-этажном доме №54 в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. С огнём боролись 50 спасателей. До приезда пожарных жители сбросили ребёнка с балкона. С места пожара в Алматы в больницы доставили 37 человек. Одна женщина скончалась от множественных травм.