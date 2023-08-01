– Люди приходят по разным вопросам, есть уголовные, административные, гражданские. Если вспомнить, то в 2017 году, хоть я только начала свою деятельность, но за четыре месяца мною было составлено 66 медиативных соглашений, за 2018 год – уже где-то 116, а в 2019 году – перевалило за 160 соглашений. За первое полугодие текущего года у меня было 36 медиативных соглашений, в июле – 13, и буквально только за вчера провела три встречи. Только по этим цифрам видно, как растёт число обращений населения медиаторам. А люди стали чаще обращаться к нам потому, что это бесплатно, не занимает много времени. Что интересно, вот ко мне обращаются люди из других посёлков во избежание огласки, – говорит Майра Сельбаева.

– Я не хвастаюсь, но все мои встречи с населением закончились положительно, все пришли к согласию. У меня где-то больше тысячи за все время медиативных соглашений, более двух тысяч людей примирились между собой. Больше всего обращений было по кражам, среди которых угон велосипеда, автомобиля без цели кражи – взял покататься, семейные размолвки, семейно-бытовые, выезжаю на ДТП и на пожары, – делится медиатор. – Ко мне обращаются даже организации, у них есть свой юрист, а вот медиатора нет. Так, рассматривала медиативное соглашение с иностранцем, который поднял руку на девушку. Я составила медиативное соглашение, по которому его только можно было депортировать, что руководство и сделало.

Общественный медиатор Пугачёвского сельского округа Бурлинского района Майра Халеловна Сельбаева работает с августа 2017 года. Кроме этого, она является почётным гражданином Бурлинского района, председателем совета общественности и совета матерей. По её словам, первое время быть медиатором было очень тяжело. Приходилось самой учиться, узнавать, где-то доставать информацию, литературу. Работали в тесном контакте с судьями, юридическими организациями.Конечно, медиатору приходится тяжело, ведь сначала надо поговорить с одним участником, потом с другим, затем собрать их вместе, и только потом прийти к медиативному соглашению. Люди понимают, что медиатор – это человек, который может примирить их, составить медиативное соглашение, которое затем проходит через судебную процедуру.Общественные медиаторы есть в каждом сельском округе Бурлинского района.