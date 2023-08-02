Ерболат Досаев выразил слова соболезнования родителям погибшей после пожара в Аккенте.
— Примите мои искренние соболезнования вашему горю. Безвременный уход из жизни Асель стал трагедией не только для вас, но и для всех нас, алматинцев. Очень тяжело терять своих родных, но ничто не может сравниться с горем родителей, потерявших своего ребёнка. Разделяю вашу скорбь. Мужества вам и стойкости перед лицом этой невосполнимой потери, — цитирует акима его пресс-служба.
Глава города также пожелал скорейшего выздоровления родной сестре Асель — Айжан. Ей окажут всю необходимую помощь для полного восстановления. Пожар произошёл в 16-этажном доме №54 в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. С огнём боролись 50 спасателей. До приезда пожарных жители сбросили ребёнка с балкона. С места пожара в Алматы в больницы доставили 37 человек. Одна женщина скончалась от множественных травм.
Застройщик обязался восстановить повреждённые квартиры. Жителей пока разместили в гостинице и лицее.