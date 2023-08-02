YouTube тестирует функцию коротких аннотаций к видео, заметил TechCrunch. Пересказ генерирует искусственный интеллект. Технология, скорее всего, основана на чат-боте Google Bard. Это функция даст возможность пользователям узнать краткое содержание ролика ещё до его открытия. Пока ИИ-пересказы есть только у ряда англоязычных видео. Когда закончится тестирование и функция станет доступна всем пользователям, не сообщается.