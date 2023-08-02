В «Алматы Су» сообщили, что подача воды в южную часть Медеуского района по графику сохраняется. Хотя и имеется положительная динамика по стабилизации концентрации мутности.
— С первого августа лабораторные анализы показывают снижение показателя мутности воды до 40 мг/л, в ночное и утреннее время суток, что допускает её забор из реки в эти часы и даёт возможность увеличить объёмы воды, направляемой на очистку, — сообщили на предприятии.
График на второе августа:
с 7:00 до 13:00 — жилым домам в квадрате улиц Аль-Фараби — Луганского — Чайкиной — Тайманова;
с 19:00 до 24:00 — Юбилейный, Каменское плато, ЖК «Европолис», городок Алем, ЖК «Алмалы», дома по обе стороны от Керей – Жанибек хандары.
С 22 июля повысился уровень мутности воды из-за сошедшего селя, поэтому подача воды ограничена в части Медеуского района. Водоснабжение восстановят, когда снизится мутность воды. А это зависит от погоды.
