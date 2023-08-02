Информацию, распространённую в социальных сетях, подтвердили спасатели. Трагедия произошла около 20 часов первого августа. Мальчик утонул в бассейне семейного центра в Талдыкоргане.
— Оставшись без присмотра родителей, ребёнок 2019 года рождения упал в бассейн и утонул. Бригада скорой помощи оказала первую доврачебную помощь. Но, к сожалению, ребёнка спасти не удалось, — сообщили в пресс-службе ДЧС Жетысуской области.
На месте трагедии работали и полицейские.