Пожар в ЖК Алматы: система противодымной защиты была неисправна
Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге в ведомстве рассказал, с какими трудностями столкнулись огнеборцы при тушении пожара в Аккенте. По его словам, с южной стороны дома отсутствовал подъездной путь для пожарной техники. Спасателям пришлось вручную ломать бордюры, чтобы автолестница могла подъехать к горящему дому.
— В целом все жители являются представителями кондоминимума и все они равноправно отвечают за состояние инженерного оборудования. В том числе систем противопожарной защиты. Ситуация показала, что системы противодымной защиты в этом доме были неисправны. В зданиях повышенной этажности специально предусматриваются системы дымоудаления. Если бы они были рабочие, такого сильного задымления на этажах не было бы, — считает Алибеков.
Также предусмотрены эвакуационные незадымляемые лестничные клетки. Но к этим лестницам должны были вести самозакрывающиеся двери. Однако на них не было доводчиков и весь дым попал в эвакуационные клетки.
— Кроме того, должны быть предусмотрены аварийные выходы. Они имеются, но представляют собой люки, которые, начинания с пятого этажа и выше, соединяются по балкону. Они были заварены, закрыты на замок, — добавил спикер.
По факту пожара возбуждены два уголовных дела (по нарушению безопасности и гибели человека — прим. автора). Назначены пожарно-технические экспертизы.
Пожар произошёл в 16-этажном доме №54 в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. С огнём боролись 50 спасателей. До приезда пожарных жители сбросили ребёнка с балкона. С места пожара в Алматы в больницы доставили 37 человек. Одна женщина скончалась от множественных травм.
