Второго августа на аппаратном совещании глава региона Нариман Турегалиев отметил, что сейчас наблюдается высокий пожароопасный период. Поэтому необходимо усилить контроль соблюдения правил безопасности.
Он остановился на трагедии, которая произошла накануне в Алматы. В многоэтажном доме горели электрические кабели. До приезда огнеборцев жители сбросили ребёнка с балкона, следом спрыгнули женщины. С места пожара в больницы доставили 37 человек. Одна женщина скончалась от множественных травм.
Нариман Турегалиев поручил акиму города и департаменту по ЧС провести проверку всех многоэтажных домов.
– Конечно, пусть такая трагедия не повторяется. Но в любом случае мы должны быть готовыми к подобным ситуациям, — отметил он.
К слову, уже стало известно, что в многоэтажном доме в Алматы были нарушения, связанные с обеспечением безопасности.