Аким ЗКО поручил проверить многоэтажки Уральска после пожара в Алматы

Второго августа на аппаратном совещании глава региона Нариман Турегалиев отметил, что сейчас наблюдается высокий пожароопасный период. Поэтому необходимо усилить контроль соблюдения правил безопасности.

Он остановился на трагедии, которая произошла накануне в Алматы. В многоэтажном доме горели электрические кабели. До приезда огнеборцев жители сбросили ребёнка с балкона, следом спрыгнули женщины. С места пожара в больницы доставили 37 человек. Одна женщина скончалась от множественных травм.

Нариман Турегалиев поручил акиму города и департаменту по ЧС провести проверку всех многоэтажных домов.

– Конечно, пусть такая трагедия не повторяется. Но в любом случае мы должны быть готовыми к подобным ситуациям, — отметил он.

К слову, уже стало известно, что в многоэтажном доме в Алматы были нарушения, связанные с обеспечением безопасности.