Была сильная паника — глава ДЧС Алматы о прыгавших с горящего дома людях
Исполняющий обязанности начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков на брифинге в ведомстве рассказал, что ситуация на пожаре в Аккенте была неординарная и люди были в панике.
В момент, когда женщины выпрыгивали с балкона пятого этажа, спасатели почти заходили в квартиру.
— Наши подразделения уже на пятый этаж продвинулись. Если бы они буквально 20 секунд подождали, наши бы двери вскрыли. На момент, когда мы зашли и спасли их мать с помощью колпака (маска с подачей сжатого воздуха — прим. автора), к этому времени они уже выпрыгнули. Если бы они выдержали и стояли на балконе, этих двух девушек наши пожарные бы тоже спасли, — сказал Ерлан Алибеков.
Одна из женщин скончалась, её родная сестра сейчас находится в больнице.
Главный спасатель города призвал в таких ситуациях сохранять спокойствие. При пожаре следует постараться самостоятельно эвакуироваться.
— Если пожар не позволяет выйти, использовать ватно-марлевую повязку. Уйти в самое отдалённое место от двери квартиры. На балкон, где есть приток свежего воздуха. Выйти на балкон, плотно закрыть двери, чтобы избежать задымления. И дождаться помощи, — рекомендует Алибеков.