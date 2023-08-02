Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в ЖК Алматы
Временно исполняющая обязанности руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Назгул Имангалиева на брифинге в ведомстве рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в Аккенте.
По её словам, всего пострадали 49 человек. Из них двое взрослых и 15 детей получают стационарное лечение. Остальные после оказания помощи от госпитализации отказались.
— Двое взрослых находятся в реанимации. Это женщина 35 лет с диагнозом кататравма (повреждения при падения с высоты — прим. автора), сочетанная травма, множественные переломы, ушиб обоих лёгких, отравление продуктами горения, травматический шок второй степени. И девушка 19 лет с диагнозом тяжёлая черепно-мозговая травма, множественные переломы, — информировала Имангалиева.
Медики подтвердили, что погибшая женщина 1992 года рождения прыгнула с балкона. На момент госпитализации ей диагностировали кататравму, тяжёлую сочетанную травму, множественные переломы, отравление продуктами горения, травматический шок 2-3-й степени. Смерть наступила от травм, несовместимых с жизнью.
Один ребёнок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Его состояние стабильное.
— Состояние остальных госпитализированных так же стабильное. В приёмном отделении стационаров оказали необходимую помощь всем пациентам с привлечением необходимых специалистов. После на дальнейшее амбулаторное лечение направили 17 взрослых и 14 детей, — сказал врио главы ведомства.