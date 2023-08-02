Руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Альмира Тулегенова во время аппаратного совещания сообщила, что в регионе насчитывается 17 тысяч безработных. 4,1% из них составляет безработная молодежь, 5.2% безработных — это женщины.

В центрах занятости зарегистрировались 16,7 тысяч человек, что на 600 безработных меньше чем в прошлом году.

– Для борьбы с безработицей в регионе реализуют множество программ: национальная программа развития предпринимательства, социальные рабочие места, молодёжная практика, работа в общественных местах, проект «Серебряный возраст», — отметила Тулегенова.

Глава региона Нариман Турегалиев остался недоволен проделанной работой и заявил, что 17 тысяч безработных — это слишком много для нашего региона.

– Со стороны государства оказывается колоссальная поддержка, разработано столько программ, выделено немало средств. Так почему же работа по трудоустройству безработных идёт так медленно? Почему люди не идут на работу? Ладно, если бы зарплата была 70-80 тысяч тенге, но в ТОО «Жайык таза кала» предлагают заработную плату в 170 тысяч тенге, куда входит и питание. И потом, если у людей нет специальности, то почему вы не обучаете их? Столько денег выделяют на колледжи, столько специалистов ежегодно выпускают оттуда? Где они все? Поучается, мы обучаем людей не тем профессиям, — сказал Нариман Турегалиев.

По словам акима области, регион нуждается в таких специалистах как крановщики, машинисты, слесари, токари, сварщики, механизаторы.

Аким Шынгырлауского района Мурат Умралеев и вовсе заявил, что в крестьянское хозяйство требуется сезонный рабочий с заработной платой в 350 тысяч тенге. Однако сельчан не интересует вакансия. А в Теректинском районе требуется механизатор с зарплатой в 200 тысяч тенге. Только в Уральске имеется 200 вакансий.

Турегалиев поручил подведомственным организациям проработать этот вопрос, провести анализ вакансий и более эффективнее реализовывать государственные программы по трудоустройству.