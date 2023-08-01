Пожар произошёл в 16-этажном доме №54 в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. С огнём боролись 50 спасателей. В сети распространяются видео с места пожара. На кадрах видео, как человек сбросил ребёнка с балкона. Его поймали неравнодушные жители.
— Несмотря на то что, на проспекте Райымбека был затор и подъезд был ограничен припаркованным машинами, первые пожарные расчёты прибыли через шесть минут. До прибытия пожарных жильцы дома сбросили ребёнка, который был спасён очевидцами, — пояснили в пресс-службе ДЧС Алматы.
За медицинской помощью обратились 30 человек. В управлении здравоохранения Алматы готовят информацию. Спасатели просят в случае пожара не поддаваться панике. Во всех многоэтажных зданиях для эвакуации имеются лестничные незадымляемые клетки. Если невозможно до них дойти, нужно закрыть вентиляционные отверстия, дверь в квартиру, выйти на балкон и подавать сигналы прибывающим пожарным подразделениям.