С 1 января 2026 года во всех детско-юношеских спортивных школах Казахстана начнёт действовать система подушевого финансирования. Это позволит значительно увеличить средства на содержание каждого спортсмена.

По новым нормам на одного ребёнка в ДЮСШ будет выделяться в среднем 415 тысяч тенге в год. Сейчас при сметном финансировании этот показатель составляет около 233 тысяч тенге.

Министерство туризма и спорта, которое до сих пор работало по сметной системе, инициировало переход на подушевое финансирование для повышения эффективности управления отраслью.

Реализация проекта потребует дополнительных расходов из местных бюджетов. Эти расходы поддержаны республиканской бюджетной комиссией и будут выделены на местах.