В библиотеки всех регионов Казахстана поступили 119 наименований литературы.

В 2025 году библиотеки по всему Казахстану получили 119 наименований книг общим тиражом 240,5 тысячи экземпляров. Среди них — фотоальбом «Шоқан. Ерек туған феномен», издания к 180-летию Абая Кунанбайулы, роман Миржакипа Дулатова «Бақытсыз Жамал», а также полные собрания сочинений Ильяса Есенберлина, Жумекена Нажмеденова, Кадыра Мырза Али и Туманбая Молдагалиева. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана.

При поддержке итальянской стороны в Риме прошла презентация книги о Шокане Уалиханове, переведённой на итальянский и английский языки. Мероприятие стало частью международного культурного сотрудничества.

Казахстан также во второй раз принял участие в крупнейшей мировой книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне. Там работал национальный павильон, где представили юбилейные издания, в том числе книгу «Абайдың қара сөздері. Ұрпаққа Ұлағат», переведённую на семь языков. Роман «Бақытсыз Жамал» получил высокую оценку международных экспертов как одно из первых произведений казахстанской национальной прозы.

Продвижение казахстанской литературы продолжилось и внутри страны. Представители Министерства культуры и информации приняли участие в международных книжных выставках в Пекине и Гуанчжоу, где показали произведения классиков и современных авторов.

Отдельное внимание уделили молодым писателям. В партнёрстве Министерства культуры и информации и Союза писателей Казахстана были реализованы три крупных проекта по поддержке начинающих авторов. В их рамках вышло 35 художественных и научно-популярных сборников, которые передали в библиотеки по всей стране.