Вот уже 25 лет более 100 сотрудников пекарни «Желаев нан» ежедневно пекут около 30 разных сортов хлеба, которые включают в себя как традиционные, так и более эксклюзивные виды.

Выяснилось, что испечь главное хлебобулочное изделие, которое присутствует на столе каждого человека, не так уж и просто. У каждого сорта свой рецепт, ингредиенты и время приготовления; не каждая пекарня способна соблюсти всю технологию изготовления.

Технолог пекарни «Желаев нан» Владимир Чесноков рассказал о рейтинге самых популярных сортов хлеба. Выяснилось, что уральцы больше всего любят тостовый хлеб, который пекут уже более 10 лет.

— Дело совсем не в количестве сортов, а в том, как сделать хлеб качественным, соблюдая технологию приготовления каждого вида. Рецепты некоторых видов мы корректируем, чтобы подстроить их под наше оборудование, и хлеб получается еще вкуснее. Тостовый хлеб, который мы печем, отличается особыми ингредиентами и выдержкой теста около суток. Не каждая пекарня может позволить себе такое приготовление, поэтому вкус тостового хлеба в разных пекарнях отличается. Кроме того, мы тщательно выбираем каждый ингредиент, а некоторые из них выращиваем сами, — рассказал Владимир Чесноков.

Также среди фаворитов горожан закрепился ржано-пшеничный хлеб, который пекут с самого открытия пекарни. А популярный хлеб «Сау бол» впервые начали печь именно в пекарне «Желаев нан». Следуя тенденциям, пекарня также выпекает диетический хлеб. Кроме того, у них огромный выбор батонов и багетов.

Одна из покупательниц фирменного магазина «Желаев нан» рассказала, что она каждый день покупает разные виды хлеба. По словам женщины, в её большой семье живут настоящие гурманы хлебобулочных изделий.

— Я люблю белый батон: на него можно мазать и варенье, и майонез, и кильку — и так, и так будет вкусно. Муж любит только черный хлеб, а старший ребенок — «Купеческий». Младшая не ест хлеб, кроме «Бородинского». Она говорит, что у него особенная корочка и красивая форма. Недавно мы для себя открыли Литовский хлеб, теперь покупаю его для дочери, она суп только с ним ест. Вообще, кроме пекарни «Желаев нан» хлеб больше нигде не беру. Не хочу никого обидеть, но мы уже давно оценили их продукцию. Они себя зарекомендовали как лидеры в своем деле. Иной раз, когда нет времени готовить обед, я покупаю выпечку у них. У них много сортов хлеба, мы, наверное, даже половину еще не попробовали, — рассказала покупательница.

Технолог производства отметил, что литовский и купеческий хлеб — заварные, поэтому они чуть дольше сохраняют свежесть мякиша. Также он добавил, что для приготовления по-настоящему качественного ржано-пшеничного хлеба в среднем требуется около восьми часов.

— Мы стараемся быть лидерами и рады, что на нас хотят ровняться. У нас большой ассортимент продукции. Например, есть сорта, которые уральцы еще даже не успели попробовать. К таким относится полезный хлеб: в его состав входят зерна, злаки, семена подсолнуха и льна, что очень полезно для кишечника. Хлеб «Сау бол» делается на закваске и имеет легкую кислинку. Он готовится без добавления дрожжей, используются только дикие дрожжи, которые мы выращиваем сами. После этого хлеба нет ощущения тяжести. Мы стараемся все время идти вперед и создавать продукцию, которой еще нет в городе, — говорит технолог пекарни Владимир Чесноков.

Пекарня «Желаев нан» продолжает радовать жителей Уральска своими вкусными и качественными продуктами. Применяя сложные технологии и постоянно расширяя ассортимент, эта пекарня уверенно занимает лидирующие позиции на рынке хлебобулочных изделий. Тостовый хлеб и другие сорта от «Желаев нан» выбирают те, кто ценит настоящее качество и непревзойденный вкус.