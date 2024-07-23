Двое погибли, двое в тяжелом состоянии: врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Уральске

Авария произошла 18 июля примерно в 14:00 часов на автодороге Деркул-Кордон. На трассе столкнулись ВАЗ-2111 и Subaru Legacy. В ДТП погибли два человека, еще трое пострадали. Вызов обслуживали три бригады врачей.

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, ещё трое мужчин доставлены в больницу. Один пострадавший находится в отделении политравмы, его состояние оценивается как стабильно-тяжелое. Второй мужчина госпитализирован в отделение хирургии. Врачи также оценивают его состояние как тяжелое.

39-летнему мужчине оказали первичную медицинскую помощь. Он в госпитализации не нуждался. Врачи отправили его на амбулаторное лечение.