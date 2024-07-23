Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних ЗКО рассмотрел уголовное дело по статье 139 УК РК «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей». Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Подсудимый по решению суда должен был ежемесячно отдавать 1/2 часть всех видов заработка на содержание троих несовершеннолетних детей. Однако горе-отец уклонялся от их выплаты и даже не пытался погасить задолженность, не обращался в отдел занятости населения в качестве безработного. Более того, подсудимый привлекался за это к административной ответственности. На сегодня его долг перед собственными детьми составил более пяти миллионов тенге.

Сам мужчина вину свою признал и раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы и принудительного труда.