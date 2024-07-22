Погода в западном Казахстане на 23 июля

По данным РГП "Казгидромет", 23 июля днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере области порывы до15-20 м/с. На северо-западе, в центре, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +32 градуса, ночью +20.

На севере, востоке, в центре Мангыстауской области ожидается гроза. Ночью на западе области ожидается туман. Днем на большей части области ожидается сильная жара до 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге и востоке Атырауской области ожидается дождь, гроза, ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +9-39 градусов, ночью +26.

На западе, севере и востоке Актюбинской области дождь, гроза, град, шквал. Днем +30 градусов, ночью +18.