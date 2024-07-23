По данным Polisia.kz., служба пробации вправе применять электронные средства слежения для того, чтобы получать информацию о местонахождении осужденного. Такая практика используется во многих странах мира. Браслеты являются антивандальными и водонепроницаемыми.

Сотрудники службы пробации №1 Теректинского района ДУИС по ЗКО тоже решили следить за осужденными с помощью электронных браслетов. Их надели осужденным, которые нарушили возложенные на них судом обязательства. Теперь все сведения о местонахождении и передвижении осужденного, сотрудники службы пробации смогут просматривать со своего служебного компьютера.

В дальнейшем данные электронные браслеты будут в обязательном порядке одеты всем нарушителям порядка и условий отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества.