В Казахстане резко выросло число жалоб осуждённых. Об этом говорят данные Finprom. За прошлый год было зафиксировано 838 таких обращений. В 2022 году правозащитникам поступило 204 жалоб.

– Такая динамика связана с более активной работой уполномоченных по правам человека и участников Национального превентивного механизма. Судя по статистике, из всех жалоб осуждённых лишь 15% обращений были удовлетворены и права заключённых частично или полностью восстановлены. Это произошло в 126 случаях. По 71% обращений были даны разъяснения, ещё 117 направили в другие государственные органы по подведомственности, - посчитали аналитики.

Так чаще всего заключённые обращались к правозащитникам, потому что не могли вовремя получить качественную медицинскую помощь. 33% жалоб связаны с тем, что осуждённых, по их мнению, не обеспечивали лекарствами, не выполняли осмотры у узких специалистов по конкретным жалобам, не госпитализировали при необходимости.

– Одной из причин оказания несвоевременной медпомощи является отсутствие кабинетов для приёма узкими специалистами в самих пенитенциарных учреждениях. Такая проблема есть в колониях Атырауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. Решить её можно путём лицензирования помещений для работы узких специалистов по месту содержания осуждённых. Это позволило бы исключить сложности при конвоировании в поликлиники, — говорится в отчёте УПЧ в РК за 2023 год.

В четвёрку главных наиболее частых обращений от заключенных также входят несогласие с вынесенным наказанием, просьбы в содействии о замене на УДО и жалобы на плохие условия содержания. Жалобы на недостаточное питание и плохие коммунально-бытовые условия уже можно отнести к «хроническим». Они поступают каждый год.

Правозащитники соглашаются: многие тюрьмы находятся в старых или даже аварийных зданиях, и постоянное нахождение там представляет угрозу здоровью как для заключённых, так и для сотрудников учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС). Например, зданию СИЗО в Усть-Каменогорске в августе текущего года исполнится 304 года. Это старейший следственный изолятор страны. Другой пример: в Актюбинской области есть тюрьма, построенная в 1949 году из шлакобетона. За 75 лет, прошедших с момента открытия, в здании ни разу не проводился капремонт.

– Отдельная серьёзная проблема — жестокое обращение и пытки казахстанцев, которые осуждены или находятся в следственных изоляторах. В прошлом году сотрудники института омбудсмена получили 165 жалоб на рукоприкладство и издевательства со стороны работников исправительных учреждений и СИЗО. Это почти втрое меньше количества обращений в год «кровавого января». В 23% случаев правозащитникам удалось восстановить права заключённых. В то же время юристы фиксировали и случаи, когда в ходе проверок доводов из обращений осуждённые отзывали свои жалобы в связи с «отсутствием претензий». Такие факты расцениваются как попытки давления на заключённых, - говорится в отчете.

Помимо пыток, несколько десятков осуждённых ежегодно становятся потерпевшими от других уголовных правонарушений против личности, конституционных прав. Чаще всего фиксируются случаи доведения до самоубийства. За январь–апрель текущего года в стадии досудебного расследования насчитывалось 36 таких уголовных дел. Шесть правонарушений было зарегистрировано по факту нанесения телесных повреждений. В прошлом году заключённые и находящиеся под следствием совершили 132 попытки суицида. Восемь человек погибли.