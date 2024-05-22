Как рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП Олжас Ибрайымов, с 20 мая этого года на автодорогах республиканского значения в ЗКО ввели в эксплуатацию автоматические системы фиксации нарушений скоростного режима «Zerek-2». Только за два дня система выявила 190 нарушений на восемь миллионов тенге.

— Максимальную скорость движения система зафиксировала у авто KIA — 206 километров в час. В основном люди едут на скорости 140-160 километров в час, когда максимальная скорость до 100 километров в час. Это говорит о том, что водители не соблюдают ПДД и допускают грубые нарушения, — пояснил Олжас Ибрайымов.

По словам спикера, системы установили в пяти местах на платных дорогах. В трёх местах по трассе в сторону Саратова и в двух местах по трассе в сторону Самары.