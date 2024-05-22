В суде Бурлинского района рассмотрено дело по иску жительниц ЗКО к ветеринарной клинике.

Из материалов дела следует, что в сентябре прошлого года жительница Бурлинского района обратилась в ветклинику со своей собакой породы чихуахуа по кличке Ассоль. Собаку она купила в 2021 году за две тысячи евро. Причиной обращения стало воспаление подкожного жировика в

области спины. В момент обращения собака Ассоль была здоровой. Осмотрев собаку, ветврач клиники сказала, что прочисть ранку возможно лишь хирургическим вмешательством. В противном случае, по словам ветеринара, собака могла умереть.

– Однако после введения препарата собака начала падать и дрожать, её забрали в операционную. Минут через 15 вышла ассистентка и сказала о том, что операция окончена. Вдруг собака начала выгибаться и трястись, ветврач заявила, что это последствия препарата. Далее она ввела животному другой препарат и через считанные секунду собака перестала дышать, - говорится в решении суда.

Требования возместить материальный и моральный ущерб клиника проигнорировала. Хозяйке Ассоль пришлось обратиться в суд, она просила взыскать с ответчика стоимость породистого питомца в два миллиона тенге и моральную компенсацию в три миллиона тенге. Кроме этого девушка потребовала отстранить ветеринара от деятельности.

Оказалось, что это не единственная жалоба в адрес этой ветклиники. Другая жительница Бурлинского района в августе прошлого года отвела свою собаку по кличке Белла, чтобы стерилизовать её. Однако после процедуры у животного разошлись внутренние швы и её пришлось снова оперировать. Стоимость стерилизации и повторное оперирование, а также стационар, уколы системы обошлись в 165 тысяч тенге. Однако, после двух операций собаке

лучше не стало, а в местах операции было нагноение и кровь.

– Владелица собаки обратилась в другую клинику, где установлено, что швы наложены не качественно, в результате чего образовался некроз ткани и была проведена третья операция по удалению мышечной ткани с некрозом и повторное наложение швов. При этом репродуктивные органы собаки при первой операции не были удалены, - говорится в материалах дела.

Женщина просила взыскать с ветклиники материальный ущерб 177 тысяч тенге, а также за повторную операцию и реабилитацию 1,5 миллиона тенге и моральный ущерб один миллион тенге. Она также просила суд отстранить от практической деятельности ветеринара.

Рассмотрев дело, суд решил частично удовлетворить иск одной владелицы собаки. В пользу владелицы Ассоль ветклиника должна будет выплатить 986 тысяч тенге материального ущерба и 50 тысяч тенге морального.

А вот хозяйке Бэллы суд отказал, так как не не установил причинно-следственной связи между

действиями врачей и ухудшением состояния здоровья пса.

Решение суда не вступило в законную силу, сейчас дело рассматривается в апелляционном суде.