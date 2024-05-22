На митингах в Кульсары полиция не осуществляла задержаний. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Марат Кожаев в кулуарах мажилиса, передает informburo.kz.

— Сегодня люди с площади ушли, свернулись. Я так понимаю, достигнут консенсус конструктивный. Каких-либо задержаний в Кульсары не проводили. В Уральске тоже. Именно по лицам, которые выступали с требованиями о компенсациях, никаких задержаний не было, — сказал Кожаев.

Сегодня, 22 мая, городская площадь вновь стала местом повседневной жизни, палатки, установленные для мирного собрания, были демонтированы. Все общественные места функционируют в штатном режиме. Также в городе активно работают мобильные группы, которые информируют жителей о результатах оценки ущерба. В Доме культуры активно проходит подписание договоров между акиматом и горожанами, которые приняли результаты оценки ущерба.

Напомним, что 15 мая жители Кульсары устроили забастовку у здания акимата Жылыойского района. Пострадавшие от паводка требовали компенсацию в 400 тысяч тенге за квадратный метр для своих домов. Люди разложили палатки и ночевали у входа в акимат.

К собравшимся на переговоры выходили председатель маслихата Атырауской области Муса Хайруллиев и заместитель акима области. Позже к жителям приехал аким Атырауской области.