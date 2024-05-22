23 мая, 00:00

Лига Европы, финал

"Авива" (Дублин, Ирландия)

"Аталанта"

Над бергамасками витает злой рок безтрофейности. При Гасперини "Аталанта" стала одним из законодателей моды в Италии. Но ещё ничего не выиграла.

А без защитников Сеяда Колашинаца и Мартина Де Рона сделать это будет ещё сложнее. Оба не выйдут на поле из-за травм. Под вопросом и участие полузащитника Эрика Холма.

5 последних матчей "Аталанты" (4-0-1, 9-2)

Серия А. Лечче - Аталанта 0:2

Кубок Италии. Аталанта - Ювентус 0:1

Серия А. Аталанта - Рома 2:1

Лига Европы. Аталанта - Марсель 3:0

Серия А. Салернитана - Аталанта 1:2

"Байер"

Не будем петь оды Хаби Алонсо и великолепному "Байеру". Об этом написаны километры текста и уже снято много сюжетов. Комплиментов столько, что хватит на две жизни вперёд. И ведь вполне заслуженно - леверкузенцы невероятны. А ещё более невероятна их беспроигрышная серия из 50 матчей. И для абсолютного величия и легендарности надо выиграть последний поединок.

В отличие от Гасперини, Хаби Алонсо не ломает голову над тем, кем заменить того или иного футболиста. Все его парни в строю.

5 последних матчей "Байера" (4-1-0, 16-4)

Бундеслига. Байер - Аугсбург 2:1

Бундеслига. Бохум - Байер 0:5

Лига Европы. Байер - Рома 2:2

Бундеслига. Айнтрахт - Байер 1:5

Лига Европы. Рома - Байер 0:2

История личных встреч

Она совсем короткая. Команды встречались между собой буквально 2 года назад и в обоих матчах победителем стала "Аталанта".

Прогноз на матч

Верю, что сказка Леверкузена найдёт свой хэппи-энд в Дублине.

