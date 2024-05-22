Жители села Махамбет района Байтерек до сих пор не могут оправиться от паводка. Их село затопило в начале апреля и нанесло для некоторых просто огромный ущерб. Во дворах, куда зашла вода просушивается мебель, вещи и техника. Сельчане говорят, что ждут решения комиссии.

— Третьего апреля в четыре утра пришла большая вода. Сараи не просохли, а скот держать где-то надо. Их накрыло волной, вот-вот развалятся. Нам выплатили единовременную компенсацию и пообещали сделать только стяжку. А кто будет заделывать трещины, клеить обои, стелить линолеум? Даже сейчас в доме под полом стоит вода, я вскрыла его и посмотрела. Двери рассохлись, не открываются, не закрываются. Комиссия приходила, проводила техническое обследование и оценку, но решения еще нет. Никто ничего не знает и не говорит, — рассказала жительница Махамбета Сауле Танжарикова.

Местные жители почти два месяца ждут своих компенсаций.

— Наш дом в аварийном состоянии, фундамента нет, построили его из самана в 1948 году. Предлагают переехать в другой дом на окраине села, но мужу 73 года, он не хочет. Всю жизнь прожил здесь. На нашем месте строить дом не соглашаются, сказали только сделают ремонт, — пояснила местная жительница Румия.

Сельчане говорят, что не могут жить в таких условиях. Каждый убирает в своём доме последствия паводка.

— Нас тоже затопило полностью. К нам приходили много раз, всё мы написали, все документы сдали. Дом щитовой, возможно, он гниет. Нам тоже ничего не говорят, — Татьяна Свиногонова.

Асхат Такуилов владелец нового дома, пока он всё восстанавливает своими силами. Нурганым Мантакова с мужем - пенсионеры, после паводка набрали кредитов, купили линолеум, и начали делать ремонт самостоятельно.

— Ничего не скажу, приносили помощь в виде продуктов: рожки, тушёнка, сахар, мука, масло, туалетная бумага. Единовременную компенсацию получили. Ещё в виде помощи нам дали в мае 50 цыплят. Мы не отказываемся от помощи. С мужем спим в коридоре, сегодня ночевали на улице. Дом просушиваем, топим печку, открываем окна, но запах сырости ещё чувствуется. Много вещей непригодны, их выкинули, — отметила женщина.

Между тем, по словам акима района Байтерек Марата Тогжанова, никто не останется в стороне, всем пострадавшим от паводка выдадут компенсацию.

— Этот вопрос курируют в акимате. Просто сейчас организации, которые занимаются оценкой, очень загружены. Но в Махамбете уже вот-вот подпишут акты и выдадут решения по компенсации: кому сделают ремонт, а кому построят новый дом. Мы видим все эти неудобства, но не всё зависит от нас, — пояснил Марат Тогжанов.

Сельчане отметили, что в Махамбете затопило 27 домов.