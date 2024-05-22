— 28 марта на территории Сырымского района объявили чрезвычайную ситуацию природного характера. 29 марта создали комиссию по подсчету материального ущерба и осмотра пострадавших объектов и населения. В состав комиссии включили депутатов районного маслихата, членов общественного совета, представителей СМИ, руководителей организации и государственных служащих. 30 марта начался обход домов и объектов, по результатам которого составили список затопленных объектов. В результате работы комиссии установили, что по району затопило 253 дома. Подрядную организацию по техническому осмотру определили ТОО «Даумшар», которая имеет соответствующую лицензию и аккредитацию. По заключению ТОО «Даумшар» из затопленных домов, 114 домов признали непригодными для жилья (49 домов в посёлке Жымпиты, в посёлке Уленты 39 домов, в посёлке Булдырты 25 домов, один дом в посёлке Коздигара). 139 домов подлежат ремонту, — говорится в письме.

— Как указано в публикации о том, что якобы новые дома строят для родственников госслужащих не соответствует действительности, так как все 114 жителей, для которых строятся новые дома это жители района. Кроме того, список 114 пострадавших жителей, чьи дома были признаны не пригодными для проживания были опубликованы на официальной странице акимата Сырымского района в социальной сети Facebook и на сайте акимата, — говорится в письме.

Большая вода со степей пришла в дома Сырымского района 27 марта. Тогда людей спешно эвакуировали. 15 мая жители района собрались в посёлке Жымпиты, чтобы рассказать о своих проблемах. Практически у всех сельчан в домах одинаковая картина: в стенах образовались трещины, окна и стены покосило, фундамент просел, внутри резкий запах сырости. В районе побывала комиссия, решением которой были согласны не все пострадавшие от паводка, а некоторые вовсе сообщили, что не исключают коррупцию. 21 мая акимат Сырымского района сделал заявление.Сообщается, что строительные работы выполнят восемь подрядных организаций. В настоящее время строительные работы начались и ведутся согласно плану.