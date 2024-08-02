В пресс-службе городского акимата сообщили, что порядка 3000 домов уже прошли оценку. По результатам комиссии под снос попадает 2 616 домов, а в 468 домах сделают ремонт. Квартиры получили 1 222 семьи, еще около 400 ожидают завершения строительства домов.

Всего от пострадавших поступило 10 500 заявлений на возмещение ущерба. По информации акимата, единовременную помощь 100 МРП получили 10 500 человек. Ущерб за имущество до 150 МРП получили 8 500 человек. В дачных массивах уже снесено 170 домов, работа в этом направлении продолжается.

В акимате напомнили, что оценку делали только тех домов, которые являются единственным жильем у пострадавших дачников. Работа по оценке завершилась.