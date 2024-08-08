На реконструкцию и ремонт автомобильных дорог областного значения в этом году выделено 19,9 миллиарда тенге.

Какие дороги обещают отремонтировать в ЗКО в этом году

Общая протяженность автомобильных дорог области составляет 6 183 километра, из них республиканского значения – 1 421 км, местного значения – 4762 км.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Марата Куаншалиева, на начало года доля автодорог республиканского значения в нормативном состоянии составила 73%, местного значения - 52%.

В 2024 году в области по национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны», а также по программе «Ауыл – Ел бесігі» запланирован ремонт свыше 576 км дорог всех значений на общую сумму порядка 85 миллиардов тенге.

На реконструкцию и ремонт республиканских дорог в этом году выделено 36,2 миллиарда тенге. На эти средства планируется завершить и ввести в эксплуатацию (наконец-то) объекты по капитальному ремонту автодорог Казталовка – Жанибек - граница РФ, Онеге-Бисен-Сайхин.

На выделенные в этом году 15,9 миллиарда тенге продолжить работы по проекту «Реконструкции автомобильной дороги Подстепное-Федоровка-граница РФ 0-36 км и 108-144 км». Финансирование участков 36-72 км и 72-108 км данной дороги запланировано на 2024-2025 годы. Средства выделит КПО б.в.

– Кроме этого в этом году планируется реализовать работу по среднему ремонту автомобильной дороги - подъезд к селу Хан Орда и среднему ремонту автодороги граница РФ (на Самару)-Шымкент 0-16 (мостовой переход), 330-369 км. Стоимость проектов составляет семь миллиардов тенге. В настоящее время завершены конкурсные процедуры по определению подрядчика, ведутся подготовительные работы, - сообщил Марат Куаншалиев.

На реконструкцию и ремонт автомобильных дорог областного значения в этом году выделено 19,9 миллиарда тенге, в том числе из местного бюджета 6,2 миллиарда тенге, из республиканского - 5,2 миллиарда, трансферты общего характера - 8,5 миллиарда тенге. На эти средства планируется отремонтировать 91 километр дорог.

– В том числе реализуемые приоритетные проекты: реконструкция автодороги Бурлин-Аксай-Жымпиты протяженностью 71 километр. Срок реализации 2021-2026 годы. Реконструкция автомобильной дороги Чапаево-Жангала-Сайхин протяженностью 61 километр, срок реализации 2021-2026 годы. Реконструкция автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 43-93км, протяженностью 50 км, срок реализации 2021-2024 годы. Кроме того, производятся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Барбастау-Акжайык-Индер 93-145км (10 км), срок реализации 2024-2026 годы, Чапаево-Жангала-Сайхин 307-337км, срок реализации 2024-2026 годы, - отметил Марат Куаншалиев.

Также ведутся работы по среднему ремонту автодорог:

Чапаево-Жангала-Сайхин 0-104 выборочно 40 км, (срок реализации май 2024 – ноябрь 2025 годы)

Анкаты-Сарыомир выборочно 10 км, (срок реализации май 2024 – октябрь 2024 годы)

Аксай-Шынгырлау выборочно 10 км (срок реализации апрель 2024 – октябрь 2024 годы)

Федоровка-Аксай 82,0-82,8 км (срок реализации май 2024 – сентябрь 2024 годы).

По словам руководителя управления, по автомобильным дорогам районного значения реализуются 39 проектов, в том числе с 2023 года 9 переходящих. На 2024 год выделено 14,3 миллиарда тенге, на которые планируется уложить 213,7 км асфальтобетонного покрытия. В настоящее время уложено 64,8 км асфальтобетонного покрытия.

– По программам «Ауыл – ел бесігі и развития моногородов реализуется 36 проектов по ремонту улиц населенных пунктов. На 2024 год выделено 8,7 миллиарда тенге. Запланирована укладка 93,5 км асфальтобетонного покрытия. В настоящее время уложено 38,8 км асфальтового покрытия, - заключил он.



