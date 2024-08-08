Автопарк Атырау пополнился новыми автобусами, курсирующими по четырем направлениям. Транспорт будет обслуживать пассажиров по маршрутам №10, 20, 21 и 22. Ключи от новых автобусов вручил аким города Атырау Шакир Кейкин.

- Жители жаловались, что автобусов именно этих маршрутов приходилось очень долго ждать. Сегодня этот вопрос решен положительно, и автопарк ТОО Algabus пополнился 20 автобусами вместимостью по 22 пассажира каждый. Теперь местные жители смогут свободно передвигаться по территории города и комфортно проводить время по пути. Выражаю благодарность владельцам автопарков, которые не жалеют средств, систематизируют маршруты общественного транспорта и повышают качество обслуживания, - рассказал Шакир Кейкин.

Автобусы марки Yotong, укомплектованные в городе Сарань Карагандинской области, оснащены оборудованием климат-контроля. Для свободного передвижения граждан с ограниченными возможностями имеется складной пандус. Также в общественном транспорте установлены наружные и внутренние камеры видеонаблюдения.

Отметим, всего в городе Атырау и его пригороде имеется 237 автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.