"У нас была только ночь": родные посмертного донора рассказали о непростом решении

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова встретилась с родственниками посмертного донора, спасшего жизнь четырех пациентов, которые длительное время ожидали пересадки органов, передает Tengrinews.kz.

15 июля Максим Войнюш был экстренно доставлен в приемное отделение Туркестанской областной клинической больнице после серьезного ДТП. 18-летний Максим находился за рулем мопеда, столкнувшегося с автомобилем. Несмотря на усилия врачей, его состояние оставалось крайне тяжелым.

– Это было достаточно тяжелое решения для нас. Максим разбился 15-го числа и 9 дней лежал в коме. Все эти 9 дней мы молились, чтобы он пришел в себя. Надеялись, что у него будет шанс выжить и он вернется домой. Про донорство нам сказали врачи, когда уже констатировали смерть мозга. Чтобы принять решение, у нас было не так много времени. У нас была только ночь, - поделилась с журналистами родная сестра Максима Евгения Юнусова.

Максим спас жизни четырем пациентам, которые длительное время ожидали пересадки органов.

Сердце донора было пересажено 58-летнему пациенту в Центре сердца Шымкента. В Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы 58-летней женщине пересадили печень. В Туркестанской областной клинической больнице 40-летнему пациенту провели трансплантацию почки. Вторую почку пересадили 16-летнему ребенку в столичной клинике.

Сегодня министр здравоохранения Акмарал Альназарова лично встретилась с родственниками посмертного донора. Глава ведомства вручила отцу Максима нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» («За вклад в развитие системы здравоохранения»), а также выразила слова соболезнования и благодарности.

– Это самый благородный поступок, который может совершить человек. Ваше решение заслушивает самого большого и искреннего уважения, хочу поблагодарить вас от имени всех медработников и пациентов. Выражаю искренние соболезнования, разделяем с вами боль утраты, но вместе с тем, можно сказать, что ваш сын совершил подвиг, он спас несколько жизней, и мы благодарны ему и вам, родителям, которые приняли такое непростое решение, - сказала министр.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года в Казахстане от пяти посмертных доноров пересадили 19 органов. В листе ожидания донорских органов в Казахстане сейчас находится 4 112 пациентов.