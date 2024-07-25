Погибший в аварии 18-летний казахстанец стал донором и спас четыре жизни

Трагически погибший в ДТП 18-летний парень из Шымкента спас жизни четырех человек, став донором органов. Согласие на изъятие дали его родители. Региональный координатор республиканского центра трансплантации по Туркестанской области Амирхан Сандыбаев сообщил, что в регионе впервые произвели забор органов у погибшего человека, передает Tengrinews.kz.

По словам Амирхана Сандыбаева, после ДТП 18-летний пострадавший 10 дней провел в реанимации в состоянии комы. Медики делали все возможное для спасения его жизни, но увы. Мозг молодого человека умер.

– После констатации необратимой гибели мозга заключение подписала комиссия. С родителями парня в составе комиссии и психолога была проведена беседа, и они дали согласие на изъятие органов своего сына, - рассказал Сандыбаев.

О потенциальном доноре тут же сообщили в "Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг" Минздрава. Бортами санавиации в срочном порядке в Шымкент вылетели две бригады специалистов для проведения операции по изъятию органов - две бригады в составе шести человек из Астаны и одна бригада из трех врачей из Алматы.

– Чтобы они быстро добрались до больницы, без пробок и других происшествий, из аэропорта бригады сопровождали машины дорожной полиции. К их приезду у потенциального донора были взяты необходимые анализы. Приехавшие специалисты изъяли у него почки, печень, легкие и сердце. После этого компьютер без участия человека нашел реципиентов, которым эти органы подойдут, - объяснил специалист.

Сердце в сопровождении бригады врачей и полиции было перевезено в НАО "Центр сердца Шымкент". Трансплантацию с участием республиканских кардиохирургов провели сразу же.

Донорское сердце получил 57-летний житель Туркестанской области. В центре сердца Шымкента рассказали, что в очереди на пересадку он стоял с 2018 года.

В центре отметили, что это была уже вторая трансплантация, проведенная в стенах учреждения.

Остальные изъятые органы были отправлены в разные города Казахстана.

– Печень была отправлена бортом санавиации в Алматы и в ту же ночь была проведена пересадка. Легкие и почка сегодня утром также были доставлены в Астану. Вторая почка отправлена в областную клиническую больницу Туркестанской области, где в ближайшее время проведут пересадку, - рассказал Амирхан Сандыбаев.

Он пояснил, что операции проводятся в срочном порядке, так как пригодными для трансплантации органы сохраняются очень недолго.

Специалист рассказал, что в настоящее время в очереди на получение донорских органов стоят более четырех тысяч человек, 90 процентов из них нуждаются в почке.

– Ежегодно от нехватки трупных доноров погибает 200-300 человек. В Казахстане на сегодняшний день в основном проводится пересадка почек от живых родственников. Но это большие риски для донора. Если обратиться к мировой статистике, то 80 процентов всех трансплантаций составляет трупное донорство и только 20 процентов – это родственная пересадка. У нас же наоборот, - заключил он.

