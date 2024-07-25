Как в региональной палате частных судебных исполнителей ЗКО, работодатель несколько лет не платил зарплату своему работнику. За это время накопился долг в 51 000 000 тенге. Когда должнику, который неоднократно откладывал выполнения своих обязанностей, судоисполнитель арестовал счета компании и инициировал обращение взыскания на имущество, тот подал в суд. Посчитав действие судебного исполнителя незаконными.

Чтобы избежать серьезных последствий, включая уголовное преследование мужчина был вынужден погасить долг в размере 51 201 701 тенге. К слову, эту сумму взыскали за три месяца.



Это событие стало важным прецедентом, подчеркивающим ответственность работодателей за соблюдение трудовых прав своих сотрудников, подчеркнули в ЧСИ.