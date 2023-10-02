— Также прокурорами выявлен факт злостного уклонения отцом троих детей от исполнения родительских обязанностей. Последний, задолжав свыше 3,3 миллионов тенге по алиментам, всячески избегал их уплаты, но имел стабильный заработок, — рассказали в прокуратуре регионе.

В Мангистауской области за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли 65 человек. И ещё 18 — к уголовной. Один из должников получил двое суток ареста. Годами скрывая доходы, он задолжал 1,4 миллиона тенге алиментов.Мужчина приговорен к году ограничения свободы и ста часам общественных работ. Сейчас ещё в отношении 17 неплательщиков алиментов ведутся досудебные расследования.