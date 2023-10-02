По словам заместителя начальника управления административной полиции ЗКО Олжаса Ибрайымова, с четвёртого октября в Уральске запустят шесть автоматических систем фиксации «Призма». Они будут выявлять нарушения скоростного режима.
— В зоне действия установленных скоростемеров ограничение режима — 60 километров в час. Установлены информационно-указательные дорожные знаки 5.42 «Фотовидеофиксация». Данные системы мы проверили и исследовали с уполномоченными органами. Эти участки являются аварийными и опасными. Поэтому мы приняли решение установить камеры в этих местах, — сказал Ибрайымов.
Глава управления добавил, что в следующем году планируют установить дополнительные скоростемеры на 50 участках дороги. Они появятся не только по городу, но и в посёлках Асан, Мичурина, Подстепный и Меловые горки.
Где установлены новые камеры:
трасса Уральск — Саратов, в районе улицы Монкеулы, напротив дома №91/3;
улица Гагарина, в районе дома №151;
проспект Назарбаева, в районе дома №155;
улица Толе би, в районе дома №51 (в двух направлениях);