ДТП произошло первого октября на трассе Актобе — Оренбург возле села Каратогай. Как ранее сообщили в департаменте полиции, 75-летний водитель ГАЗели не уступил дорогу и столкнулся с автовозом Scania. За рулём большегруза находился гражданин Беларуси. Водитель ГАЗели от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция начала расследование. Как выяснилось, в ГАЗели везли тело умершего. Пять пассажиров с травмами госпитализировали в больницу Актобе. Двое мужчин, которым 40 лет и 22 года, находятся в реанимации.
— У 40-летнего мужчины сочетанная черепно-мозговая травма, у второго пациента — открытая черепно-мозговая травма. Оба в очень тяжёлом состоянии, — рассказал главврач Больницы скорой медицинской помощи Ержан Узганов.
Ещё один пострадавший мужчина находится в хирургическом отделении, двоих отпустили домой. Фарида ЗАРИП