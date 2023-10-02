Трагедия произошла первого октября в Мартукском районе Актюбинской области. По информации пресс-службы департамента полиции региона, 75-летний водитель ГАЗ-330232 при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автовозу Scania и врезался в него. За рулём большегруза находился гражданин Беларуси. Водитель ГАЗели от полученных травм скончался на месте происшествия. Пять пассажиров с травмами госпитализировали в больницу Актобе. Ведётся досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД».