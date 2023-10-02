В прокуратуре города сообщили, что с 23 апреля по 13 сентября полиция составила 683 протокола об административных правонарушениях по статье 204, часть 1 и 2 КоАП «Торговля в неустановленных местах».
— В ходе изучения нормативно-правовых актов установлено, что акимат Уральска не утвердил места размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Что в свою очередь привело к незаконному привлечению к административной ответственности 683 лиц, — говорится в сообщении.
Прокуратура прекратила материалы об административных правонарушениях. Стоит отметить, что акимат ежегодно проводит ярмарки сельхозпроизводителей. Чаще всего предприниматели могут разместить свой товар по двум адресам: на улице Ихсанова и в посеёке Зачаганск. Ярмарки устраивают по выходным, о чём власти города предупреждают заранее. Однако в эти выходные, первого октября, продажа сельхозпродукции проходила только по одному адресу. На улице Ихсанова ярмарки не было. По словам жителей города, предприниматели всё же продавали свою продукцию. В городском акимате сказали, что о месте и времени проведения ярмарок предупреждают заранее не только предпринимателей, но и жителей. Об этом сообщается через официальные сайты, социальные сети и СМИ. Около 150 бизнесменов участвуют в ярмарке на постоянной основе. Их власти города предупредили о том, что место торговли изменилось. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в эти выходные протоколы не составляли.