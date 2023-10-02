Второго октября в социальных сетях появился видеоролик, снятый в четвёртом микрорайоне. На кадрах мужчина средних лет занимается онанизмом в общественном месте на глазах у прохожих. По словам очевидцев, сначала он шёл за женщиной, затем вытащил половой орган и начал мастурбировать.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что поисками нарушителя уже занимаются. В ведомстве пообещали позже сообщить об итогах.

Это не первый подобный случай. 18 сентября напротив полклиники №6 в посёлке Зачаганск двое мужчин занимались сексом на тротуаре. Полицейские установили их личности, завели дело по мелкому хулиганству, а суд назначил им наказание в виде административного ареста на 5 и 10 суток.