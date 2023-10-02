Отопительный сезон уже стартовал в шести областях и столице. Тепло поступает в дома жителей Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. С третьего октября отопительный сезон начнётся в Алматинской области, с 10 — в Улытауской. Следом, 15 октября, ждать тепла следует жителям Алматы, Абайской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей. 20 октября отопление подключат в Шымкенте и позже всех, 25 октября, — в Туркестанской области. Напомним, отопительный сезон обычно начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +8 градусов и ниже в течение пяти суток. Первые тепло получают социальные объекты, а позже — жилые дома. Сейчас в Уральске столбики термометра днём поднимаются до +18..+20 градусов тепла. В прошлом году жилые дома начали подключать к теплу 17 октября.