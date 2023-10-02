В Алматы погиб шестилетний ребёнок из Атырау, приехавший в мегаполис для участия в соревнованиях. Трагедия произошла 30 сентября. Накануне СМИ сообщали, что пятеро спортсменов отпросились в магазин. Среди них был шестилетний мальчик, с которым произошёл несчастный случай. Сегодня в сети появилось видео с места трагедии. Оказалось, что ребёнок погиб после падения с навеса, который провалился под ним. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что заведено уголовное дело по части второй статьи 140 «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Обстоятельства устанавливаются.