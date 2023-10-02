По данным пресс-службы департамента ЧС по ЗКО, второго октября в 17:46 в посёлке Деркул произошёл пожар. На кровле одноэтажного здания, в котором находилась детская школа искусств, при проведении огневых работ по укладке рубероида произошёл «хлопок» (термин ДЧС) газо-воздушной смеси с последующим загоранием. Площадь пожара предварительно составила 40 квадратных метров. Конструкции не разрушены.

Изначально пожару был присвоен третий ранг, на место происшествия из ДЧС выехало 48 человек личного состава на девяти единицах техники.

На момент прибытия третий ранг не подтвердился. На месте тушения работали девять пожарных на двух машинах. Огнеборцам удалось избежать распространения пожара. Жертв и пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать в 18:00, а в 18:15 ликвидировать.