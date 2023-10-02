яйца — 4 млн штук,

картофель — 2,9 тысяч тонн,

лук — 2,2 тысяч тонн,

морковь — 684 тонны,

капуста — 800 тонн,

хлеб первого сорта — 70 тонн,

рис — 50 тонн,

гречка — 100 тонн,

подсолнечное масло — 200 тысяч литров.

– Начиная с октября планируется реализация куриных яиц и подсолнечного масла из стабфонда, а с ноября начнут продавать и овощи. Надбавка на эти продукты по городу составляет 10%, а по районам – 15%, – сообщил Узыканов.

По информации заместителя председателя правления АО «СПК «Aqjaiyq» Казбека Узыканова, для стабилизации цен на социально значимые продукты на 2022-2023 годы из местного бюджета выделили 2,5 миллиарда тенге. На сегодня закуплены более 10 тысяч тонн продовольствия на два миллиарда тенге:По форвардным договорам (покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества на определённую дату в будущем) закупили 2 100 тонн овощей на 247,5 миллиона тенге. Товары из стабфонда продают в крупных торговых объектах. К примеру, цена за килограмм риса варьируется от 347 до 350 тенге (не более одного килограмма в одни руки).Товары из стабфонда можно будет приобрести в 65 торговых точках. В том числе в гипермаркетах «Алтындар» и «Дина», в супермаркетах «Лидер», «Анвар», «Пешеход», «Социальный», в минимаркетах стабфонда и на рынках «Манго», «Алтын алма», «Аяжан», а также в магазинах «Вега», «Тёща», «Арна».