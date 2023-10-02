По данным «Казгидромета», третьего октября днём на юге ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +20..+22 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +21..+23 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +26..+24 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +19..+21 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.